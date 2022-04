Der Ölpreis geht weiter nach unten

Die Freigabe von Reserven drückt den Ölpreis. Auch Aussagen von Janet Yellen tragen dazu bei. Verliert der Kriegsfaktor den Schrecken?

Von ruhigem Fahrwasser auf dem Ölmarkt lässt sich zwar noch nicht sprechen. Am gestrigen Donnerstag sind die Notierungen für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent im Tagesverlauf sogar kurz wieder um knapp 1,5 Prozent auf 103 Dollar je Fass gestiegen. Die traditionell etwas günstigere US-Sorte WTI spiegelte die Dynamik ebenfalls und notierte bei knapp 99 Dollar. Am späteren Nachmittag aber fielen beide deutlich um über zwei Prozent, sodass Brent sogar unter 100 Dollar notierte.

Die Entspannung hält also vorerst an.