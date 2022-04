Tote und Verletzte nach Schüssen auf Passanten in Tel Aviv

Im Zentrum der israelischen Hauptstadt kam es zu einem schweren Terroranschlag. Unbekannte Täter schossen auf Passanten. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens zwei kamen ums Leben.

Im Herzen von Tel Aviv, auf der berühmten Dizengoffstraße ist es Donnerstagabend um 20:30 Uhr (Ortszeit) zu einem schweren Terroranschlag gekommen. Die Nachricht platzte mitten in die Abendnachrichten des israelischen Fernsehens. Mehrere Reporter waren vor Ort und berichteten live mit ihren Telefonen.

Bei dem Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Donnerstagabend nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere Personen wurden laut dem Chef des Rettungsdienstes Magen David verletzt und ins Krankenhaus transportiert. Das Ichilov Krankenhaus meldete etwa eine Stunde nach Beginn der Schießerei acht Verletzte.

Angriff auf Pubbesucher

Ein Attentäter habe auf Besucher einem Pub auf der belebten Dizengoff-Straße geschossen, teilte die Polizei mit. Sicherheitskräfte suchten nach dem Täter. Die Polizei rief die Anrainer auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Der Rettungsdienst Zaka berichtete, Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit dem Attentäter. Im Stadtzentrum waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung. Hunderte Polizisten und bewaffnete Agenten rannten entlang der Hauptstraße in die Seitengassen, weil die Täter in der Nähe vermutet wurden. Dutzende Ambulanzen standen auf der Fahrbahn.

Vermutlich verschanzter Terrorist

Sicherheitskameras des Pub Iksa zeigten, wie die Gäste ins Freie stürzen, über Verletzte am Boden stolperten und Tische umwarfen. Die Polizei rief alle Neugierigen auf, umgehend heimzukehren, weil die Lage immer noch lebensgefährlich sei, solange die Terroristen nicht gefasst seien.

Auf dem Dach des Hauses Dizengoff 176 waren Menschen zu sehen. Dutzende Polizisten umkreisen das Gebäude. Es wird vermutet, dass sich dort einer der Terroristen verschanzt hat.

Elf tote bei Anschlagsserie

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.

Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Samstag begonnen hat. Die Anschläge markierten die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren.

In Tel Aviv ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen gekommen. Auf der Dizengoff-Straße hatte im Jänner 2016 ein israelischer Araber bereits zwei Menschen erschossen. Im Juni 2016 erschossen zwei im Sarona-Park im Zentrum Tel Avivs vier Israelis und verletzten mehrere weitere.

