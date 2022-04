Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Sanktionen „nicht ausreichend": „Ein sofortiges Öl-Embargo wäre dringend notwendig. Es gibt darüber hinaus noch zwei weitere Bereiche, die wir uns genau ansehen müssen: Rohstoffe, die für Kernenergie benötigt werden, und Gas“, sagt SPÖ-Europa-Abgeordneter Andreas Schieder im Interview mit Wolfgang Böhm.Einen Beistand für angegriffene EU-Länder sieht er als Verpflichtung und mit der Neutralität vereinbar. Mehr dazu [premium]

UNO setzt Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat aus: Eine unter anderem von Großbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet. Russland beendete daraufhin seine Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat selbst vorzeitig.

Butscha war offenbar nur der Anfang: Nach Butscha sind nun auch die russischen Truppen in Irpin und Borodjanka abgezogen und das Bild, das sich den Hilfstruppen und Ukrainern bietet ist schrecklich und erschütternd. Dem ukrainischen Präsidenten ist die Lage in Borodjanka „viel schrecklicher“ als in Butscha, wo Leichen auf offenen Straßen lagen und ein Massengrab entdeckt wurde: Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Von der Leyen reist in die Ukraine: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, wo sie unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft. Sie ist die erste westliche Spitzenpolitikerin, die seit Bekanntwerden der Kriegsgräuel im Kiewer Vorort Butscha die Ukraine besucht.

Tote bei Schüssen im Zentrum von Tel Aviv: Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Donnerstagabend nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen erlitten den Angaben zufolge Schussverletzungen. Ein 28-jähriger Palästinenser wurde als mutmaßlicher Attentäter ausgemacht und von Sicherheitskräften erschossen. Mehr dazu.

Sigi Maurer von Corona-Maßnahmengegner attackiert: Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer ist Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt von einem mutmaßlichen Corona-Maßnahmengegner tätlich angegriffen worden. Der Mann hatte sie zunächst verbal attackiert und ihr dann ein Glas ins Gesicht geschlagen, teilte Maurers Pressesprecher mit. Die Klubobfrau wurde dabei nicht verletzt. Mehr dazu.

Österreichweite Polizeirazzien gegen Rechtsextremisten: Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaften sind am Donnerstag in einer konzertierten Aktion in sechs Bundesländern erneut gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus vorgegangen. Es sei gegen dreizehn Zielpersonen wegen Straftaten der Verhetzung und nach dem NS-Verbotsgesetz eingeschritten worden, hieß es in einer Pressemitteilung. Europaweit sei unter Koordination von Europol gleichzeitig in elf weiteren Ländern gegen "Hate Crime"-Delikte vorgegangen worden. Mehr dazu.

500-Euro-Bonus erzürnt die Gemüter: "Wie man es macht, macht man es falsch, könnte sich Polaschek nun denken. Denn statt Dankbarkeit hat der Geldregen eine interne Neiddebatte entfacht. Man spiele die Lehrer gegeneinander aus, kritisiert etwa die Gewerkschaft ÖLI-UG. Die Opposition stimmt mit ein“, schreibt Julia Wenzel in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Heute vor 100 Jahren: „Kontroverse um die Sommerzeit“ schreibt die Neue Freie Presse am 8. April 1922: Manche Dinge ändern sich auch nach 100 Jahren nicht, nur war die Situation damals genau umgekehrt: Von amtswegen wurde erklärt, dass ihre Einführung die einzig richtige Maßnahme bedeuten würde. Das ist aber auch alles. Der Rest besteht aus Achselzucken und Ausreden. Mehr dazu [premium]