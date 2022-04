Oberst Reisner: Russland setzt auf einen Sieg am 9. Mai

Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie ortet in Putins Aussage, dass der Krieg im Mai entschieden sein soll, auch eine historische Symbolik. Am 9. Mai feiert Russland jährlich den Sieg über Nazi-Deutschland.

Der Abzug der russischen Truppen aus dem Großraum Kiew dient nach Einschätzung von Oberst Markus Reisner dem Ziel, einen Großteil der ukrainischen Streitkräfte im Osten einzukesseln und zu vernichten. Anstatt an vier Fronten anzugreifen, soll nun durch eine Schwergewichtsbildung im Donbass eine Entscheidung herbeigeführt werden. Die vor zehn Tagen begonnene Umstrukturierung der russischen Truppen werde wahrscheinlich dieses Wochenende abgeschlossen sein.

Die zu überwindende Distanz für die notwendigen russischen Truppenverschiebungen beträgt etwa 1000 Kilometer. Das dürfte rund zehn Tage in Anspruch nehmen. In dem von Russland nun ins Visier genommenen Raum zwischen dem Donbass und dem Fluss Dnjepr befanden sich zu Beginn des Krieges etwa 40 Prozent der ukrainischen Landstreitkräfte, das sind etwa 70.000 von insgesamt 170.000 Soldaten - die Verluste der letzten 40 Tage Krieg nicht eingerechnet, erklärt Reisner, Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie.

„Blitzkrieg“ gescheitert

Russland kündigte den Strategiewechsel bei einem Briefing des Verteidigungsministeriums am 25. März an. Medial fand die russische Lagedarstellung wenig Beachtung, aber tatsächlich markierte sie einen Wendepunkt, erläutert Reisner. Der ursprünglich beabsichtigte "Blitzkrieg" inklusive Enthauptungsschlag sei gescheitert und der russische Generalstab habe nach knapp 30 Tagen sogenannter "Sicherheitsoperation" eingesehen, dass 200.000 Soldaten nicht reichen, um die gesteckten Ziele gleichzeitig erreichen zu können. "Und die Ukrainer haben aus 2014 gelernt. Damals habe sie versucht, die Russen an der Grenze aufzuhalten und haben dabei verheerende Verluste erlitten, weil sie keine Chance gegen die übermächtige Artillerie und die schnell vorstoßenden russischen Panzerverbände hatten. Diesmal haben sie die Angreifer ins Land kommen lassen und ihre Nachschublinie in der Tiefe bekämpft. Sie haben den russischen Panzern praktisch den Versorgungshahn abgedreht."

Im Jahr 2014 ist Russland am ukrainischen Nationalfeiertag, dem 24. August einmarschiert. Diesmal setzten die Russen offenbar wieder auf historische Symbolik. Reisner glaubt, dass der "Sieg im Donbass" für den 9. Mai angepeilt ist. An diesem Tag feiert Russland traditionell mit einer großen Parade den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Präsident Wladimir Putin hat in einem Statement angedeutet, dass der Krieg im Mai vorbei sein könnte. Das würde bedeuten, dass die Russen ab jetzt genau einen Monat Zeit haben, um im Osten der Ukraine eine Entscheidung herbeizuführen.

Dazu versucht Russland nach Einschätzung des Experten, die ukrainischen Kräfte östlich des Dnjepr einzukesseln und zu vernichten. Die Zange bilden aus dem Norden kommend unter anderem die rund 50.000 Mann, die aus dem Raum Kiew abgezogen wurden und die Truppen, die sich im Süden nördlich von Mariupol formieren. Dieses Ziel Russlands lasse sich auch daran erkennen, dass die russischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe auf die Ukrainer in diesem Raum durchführten und die Versorgungslinien zu zerstören versuchten. Bei Charkiv und Cherson werden die russischen Fronten hingegen stabilisiert und abgesichert.

Die Ukrainer versuchen ihrerseits ihre Kräfte im Osten zu verstärken, "aber sie haben nur eingeschränkte Mittel". "Wenn der Osten trotz allem unhaltbar wird, müssen sie danach trachten, dass sie ihre Kräfte geordnet über den Fluss Dnjepr zurückverlegen und dort eine neue starke Verteidigungslinie bilden. Die nächsten Wochen sind daher entscheidend."

Der Ukraine fehlen schwere Offensivwaffen

Schwierig ist für die Ukrainer weiterhin die Tatsache, dass ihnen schwere Offensivwaffen fehlen, so Reisner. Selbst wenn der Westen jetzt Kampfpanzer schicken würde, der Transport etwa aus Großbritannien bis zur Ostfront in der Ukraine würde 14 Tage in Anspruch nehmen. Vor wenigen Tagen wurde den Ukrainern daher ein mit Panzern beladener Zug aus Tschechien angekündigt.

Ein Idealergebnis für Russland wäre es, das gesamte Küstengebiet von Odessa am Schwarzen Meer bis Mariupol am Asowschen Meer einzunehmen. Das sind die zwei wichtigsten Häfen der Ukraine. Rund 70 Prozent aller ukrainischen Exporte und Importe (darunter 98 Prozent des Getreideexports) laufen über den Seeweg. Für die Ukraine wäre der Verlust des Meereszuganges eine Katastrophe, weil sie dann zu einem Binnenstaat werden würde. Vorerst haben es die Russen aber nicht geschafft, am Landweg bis Odessa zu kommen. Für den Angriff auf dem Landweg ist nämlich die militärische Einnahme der Stadt Mikolayiv, bzw. das Überschreiten des Flusses Bug, erforderlich. Das ist bisher nicht gelungen. Diese Stadt wird seit Wochen bombardiert, ist aber noch nicht gefallen.

(APA/DPA)