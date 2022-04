Gassi gehen auf den Straßen von Mariupol

Nadeschda wartete nur noch auf den Tod - dann gelang ihr die Flucht. Ob diese Frau hier noch in Mariupol ist? Raisa Isulina, 73, mit ihrem Hund Sonya am 1. April.

Vom Bericht einer Überlebenden und dem Hund, den der Krieg glücklich macht: Tiergeschichten aus dem Ukraine-Krieg.

Konni, Buffy, Yume, Verni und Pasha, Putins große Hunde, sind wohl in Russland die bekanntesten Haustiere, so wie in Deutschland einst Blondi, Hitlers Schäferhund. Den Haustieren von Massenmördern stelle ich Muschel entgegen, den Kater des deutschen Philologen Victor Klemperer. Noch nicht deportierte Juden mussten sich 1942 per Erlass von ihren Tieren trennen, Muschel wurde eingeschläfert. Seine Frau habe unsäglich gelitten, schrieb Klemperer, der Kater sei ihr letzter Trost gewesen. Das Haustiergesetz habe man beim Nürnberger Prozess vergessen - und läge es in seiner Hand, würde er den Verantwortlichen „einen turmhohen Galgen errichten, und wenn mich das die ewige Seligkeit kostete.“

Auch aus der Ukraine gibt es jetzt Tiergeschichten. Von Nadeschda Suchorukova etwa über das Gassigehen in Mariupol (bevor die Flucht gelang).