Rammsteins neue Single: Botox bis ins Hirn

(c) imago images / TT (via www.imago-images.de)

In "Zick Zack" beschäftigt sich die Metalband mit Schönheitswahn und Altern. Wie für Rammstein üblich, ist das nicht unbedingt subtil, aber einprägsam.

Es rollt das R und die Textzeilen kommen in gewohnt militärischer, abgehackter Form: In "Zick Zack", der neuen Single, bleibt sich die deutsche Metalband Rammstein rund um Sänger Till Lindemann treu. Der Song ist die zweite Auskopplung vom neuen Album "Zeit", das am 29. April herauskommen soll, und wurde am am Donnerstag auf den Social-Media-Kanälen der Band veröffentlicht. Inhaltich beschäftigt sich der Song mit Schönheitswahn und Altern: "Du wirst alt – deine Zeit wird langsam knapp" heißt es an einer Stelle. Der Text ist wie gewohnt nicht sehr subtil, aber einprägsam: Mit Zeilen wie "Zick Zack, Zick Zack, schneid das ab", "Wangen straffen, Jochbein schnitzen / Sondermüll in Lippen spritzen" oder "Botox rein, bis ins Gehirn", an melodiöseren Stellen heißt es etwa "Wer schön sein will, der muss auch leiden / Eitelkeit ist nie bescheiden". Auf der musikalischen Ebene gibt es dazu harte Gitarrenriffs, begleitet von melodischem Synthesizer.

Als "Tanzmetall" haben Rammstein ihren Musikstil zu Beginn ihrer Karriere begleitet – auf "Zick Zack" passt diese Beschreibung, auch auf das Video: Darin treten die sechs Musiker vor ergrautem Publikum auf – ihre Körper in glitzernden Bühnenoutfits, als wäre man in Las Vegas, die Gesichter starr und entstellt wie durch missglückte Schönheitsoperationen. Bassist Oliver Riedel sieht mit aufgemaltem Vollbart ähnlich aus wie der deutsche Prominente und Modedesginer Harald Glööckler. Eine Gesichtshälfte von Lindemann gerät während des Stückes völlig aus der Form. Der Sänger hilft sich schließlich selbst mit Tacker und Klebeband.

Das neue Album "Zeit" ist übrigens der Corona-Pandemie zu verdanken. Es konnte auch entstehen, weil die Band den zweiten Teil der Europa-Tour coronabedingt mehrfach schieben musste. Auf der Bühne soll es im Mai weitergehen. Der Auftakt der Deutschland-Konzerte ist am 20. und 21. Mai in Leipzig. Schon am 25. und 26. Mai spielen Rammstein dann im Wörthersee Stadion in Klagenfurt.

(APA/dpa)