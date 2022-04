74. NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse

Ab 23. April lädt der Verband Österreichischer Antiquitäten- und Kunsthändler wieder in die prunkvollen Säle des Schlosses Laxenburg. Hier im Blauen Hof bieten erlesene Antiquitäten und Gegenwartskunst bekannter österreichischer Künstler ein spannendes Kunsterlebnis. An die 20 Fachexperten beraten beim Kunstkauf und garantieren für ihre Exponate.

Neben dem umfassenden Angebot an Gemälden hat sich der Schwerpunkt in den letzten Jahren zu den klassischen Antiquitäten hin verlagert, wobei sich die Messe auch der zeitgenössischen Kunst sehr erfolgreich geöffnet hat. Diese Kombination spricht traditionell die Besucher an, die auf der Suche nach individuellen Einrichtungsgegenständen sind und dabei Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.