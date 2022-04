14.085 Corona-Neuinfektionen, deutlicher Rückgang in Spitälern

Die Infektionszahlen befinden sich weiterhin im Sinkflug. Heute wird der der niedrigste Wert für einen Freitag seit Anfang Jänner gemeldet. Auch in den Spitälern wird erneut ein deutlicher Rückgang verzeichnet.

Nach den extrem hohen Werten in der Omikron-Welle sind die Infektionszahlen in Österreich nun nur noch so hoch wie zum Höhepunkt der Delta-Welle im Herbst 2021. Und der Trend zeigt weiterhin deutlich nach unten. Heute melden die Ministerien 14.085 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und damit den niedrigsten Wert für einen Freitag seit Anfang Jänner.

Auf einen ähnlichen Wert sinkt der Schnitt der vergangenen sieben Tage (15.692). Am Freitag vor einer Woche lag der Schnitt mit 27.057 noch fast doppelt so hoch, Neuinfektionen gab es an diesem Tag 23.357. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz lag mit 2109,2 noch weit höher. Heute beträgt sie 1223,2. Gesunken ist aber auch die Anzahl der Tests. Am Freitag vor einer Woche, als die Limitierung bei den Coronatests in Kraft trat, wurden fast 605.000 Tests gemeldet, seit gestern waren es nur mehr 193.630. Aktuell laborieren 219.017 Personen an einer Corona-Infektion.

In den Spitälern werden aktuell 2598 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Das sind um 151 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen sind zwei weitere Schwerkranke hinzugekommen. Dort werden insgesamt 203 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es noch 17 mehr.

Seit gestern sind 27 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Im Sieben-Tage-Schnitt starben zuletzt somit täglich 37,6 Menschen, insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 263 Todesfälle registriert. Seit dem Ausbruch der Pandemie waren es 16.168 Tote in Österreich, pro 100.000 Einwohner sind seither 180 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Am Freitag vergangener Woche waren noch 40 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gezählt worden.

Positiv-Rate von 7,8 Prozent

Von den 193.630 PCR- und Antigen-Schnelltests seit Donnerstag waren 179.572 PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 231.228.288 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate bei PCR betrug 7,8 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert lag über dem Schnitt der vergangenen Woche mit durchschnittlich 5,1 Prozent positiven Ergebnissen.

68,9 Prozent mit gültigem Impfschutz

Nur 3776 Impfungen wurden am Donnerstag durchgeführt, insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses nun 6.817.684 Personen zumindest eine erhalten. 6.186.094 Menschen in Österreich - 68,9 Prozent - verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Von den insgesamt durchgeführten Impfungen waren zwar lediglich 207 Erststiche, diese Zahl liegt dennoch über dem Sieben-Tage-Schnitt von 159. Insgesamt wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage 1.112 Erstimpfungen durchgeführt. Weiters gab es 481 Zweit- und 3.088 Drittstiche.

Nach Bundesländern teilten sich die Neuinfektionen seit Donnerstag wie folgt auf: 505 Corona-Fälle wurden im Burgenland neu entdeckt, in Kärnten waren es 906, in Niederösterreich 3970, in Oberösterreich 2553, in Salzburg 669, in der Steiermark 1470, in Tirol 715, in Vorarlberg 675 und in Wien 2622.

(red./APA)