Im März des Jahres 1943 wurde die vierzehnjährige Njetotschka Wassiljewna Iljaschenko in ihrem Elternhaus in Dóbenka, einem ukrainischen Dorf am Ufer des Dnjepr, von Polizisten gefangen genommen. Nach einer fast vierwöchigen Fahrt mit der Eisenbahn kam sie in Villach am Bahnhof an. Ein Bericht.

Mehr zum Podcast: Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „Die Ukrainerin“, das im Juli im Suhrkamp Verlag erscheinen wird. Den Text von Josef Winkler und alle anderen Texte aus dem "Spectrum" finden Sie hier.

Schnitt: Georg Gfrerer