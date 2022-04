Kultur & Kulinarik in Apulien

Reisethek. Vom Florenz des Südens zum südöstlichsten Zipfel Italiens durch den Salento.

Apulien ist eine ganz besondere Region Italiens. Hier ticken die Uhren langsamer und der Genuss steht an erster Stelle. Klingt nach dem perfekten Urlaubsziel! Lassen Sie den Stress hinter sich und genießen Sie die weißen Städte, lieblichen Dörfer und das blau schimmernde Meer. Die Landschaft ist geprägt von den Spitzen der Zipfelmützen-förmigen „Trullis“, die aus Weingärten und Olivenhainen hervorstechen.

Von Wien aus fliegen Sie nach Brindisi, wo Sie Ihren Aufenthalt mit einem Sechs-Gang-Welcome-Dinner in Ihrem Hotel „Masseria Il Frantoio“ beginnen. Am nächsten Tag starten Sie mit einem Halbtagesausflug in die „weiße Stadt“ Ostuni sowie nach Cisternino. Ostuni beeindruckt mit einer malerischen Altstadt, in der man einen Hauch von Orient spührt. Cisternino, eines der schönsten Dörfer Italiens und eine Slow City, widmet sich dem Anbau typischer lokaler Produkte. Der Nachmittag und Abend steht Ihnen zur freien Verfügung.

Die Basilika in Lecce ist eines der Highlights dieser Reise. (c) Shutterstock

Die beeindruckende Trulli-Anlage in Alberobello steht an Tag drei auf dem Programm. Sie gehört seit 1996 zum UNESCO Weltkulturerbe. Besonders hervorzuheben sind die „siamesischen Trulli“ mit ihrem originellen Doppelkegeldach, die Kirche Sant’Antonio und der Trullo Sovrano. In Martina Franca, der Stadt in der Mitte des Itria-Tals, ist die Basilica di San Martino aus dem 18. Jahrhundert eines der Highlights. Die nächsten folgen gleich am kommenden Tag: Lecce, das Florenz des Südens, mit seinem eigenwilligen Dekorationsstil, der sich vor allem bei den intensiv geschmückten Kirchen erkennen lässt, und die Hafenstadt Otranto, am südöstlichsten Punkt Italiens.

Den nächsten Tag genießen Sie in Ihrer Unterkunft, wo gegen 18 Uhr eine Weinprobe mit der hauseigenen Sommelière stattfindet. Den vorletzten Tage vor Ihrer Rückreise verbringen Sie in Locorotondo, einem der schönsten Dörfer Italiens. Sie nehmen an einem Kochkurs in einem der Trulli teil. Im Mittelpunkt steht die Zubereitung von frischer Pasta. Eine Führung mit anschließendem Mittagessen und einer Weinverkostung am Weingut „Masseria Li Veli“ rundet diese kulturellen und kulinarischen Tage ab.