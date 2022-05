Die Küste vor Stockholm: Viele Punkte im Wasser

Drucken

Hauptbild • Kleine Inseln, abgeschliffene Felsen: ein Irrgarten aus Schären im Stockholm Archipelago. • (c) Henrik Trygg/Stockholm Archipelago

Die Schärenküste zählt zu den faszinierendsten Landschaften Skandinaviens. Am besten kann man diese eigene Welt aus zehntausenden Eilanden rund um Stockholm erleben: per Kanu, zu Fuß oder auch direkt in der Stadt.

Nein, Kajakfahren ist weder schwierig noch anstrengend! Du musst nur die richtige Paddeltechnik kennen“, erklärt Jakob Rudberg und schlüpft vom Steg behände in sein quietschgelbes Kajak. Uns gelingt der Einstieg in das Zweimannboot zwar nicht so elegant, aber wir sitzen zumindest trocken in dem schmalen, schwankenden Kunststoffteil. Jakob, seit Jahren passionierter Paddler und Mitbegründer des Outdoor-Anbieters Get out Kayak, zeigt, wie richtiges Paddeln geht: Das Paddel nicht mit Armkraft im Wasser zurückzuziehen, sondern den ganzen Oberkörper von der Taille aufwärts einsetzen und drehen. Das fühlt sich anfangs extrem ungewohnt an, doch nach einer kurzen Eingewöhnung gleiten auch wir geschmeidig über das Wasser.

Bald wird der Bewegungsablauf so vertraut, dass uns Zeit und Muße zum Schauen bleibt. Gut so, denn rund um uns breitet sich zweifelsohne eine der schönsten Landschaftsformen aus: der Schärengarten von Stockholm. Für geborene Landratten wie uns so unbekannt wie faszinierend.