Ed Sheeran filmt sich jetzt beim Songschreiben

Der Plagiatsprozess um Ed Sheerans Welthit "Shape of You" ist diese Woche zugunsten des Popstars zu Ende gegangen. Für weitere mögliche Urheberrechtsklagen will Sheeran künftig gerüstet sein: Er filmt sich selbst beim Songschreiben, um Beweismaterial zu haben. "Alles ist auf Film", sagte der Brite der BBC in einem Interview, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Sheeran zufolge leidet die Musikindustrie unter einer Flut falscher Plagiatsvorwürfe, die allzu oft durch außergerichtliche Vergleiche gelöst werden, um strapaziöse Gerichtsprozesse zu vermeiden. So sei es ihm früh in seiner Karriere mit dem Song "Photograph" gegangen. Er habe anschließend aufgehört, das Lied zu spielen. "Ich habe mich dabei schmutzig gefühlt", sagte Sheeran. Inzwischen sei er an einem Punkt, an dem sich das Lied wieder als seines anfühle.

Diese Praxis will Sheeran durchbrechen, indem er trotz finanzieller Einbußen vor Gericht zieht. Es gehe ihm nicht um Geld, betonte er, sondern um Ehrlichkeit. "Wir mussten für das einstehen, was wir für richtig hielten."

Meistgestreamter Song auf Spotify

Sheeran hatte "Shape of You" gemeinsam mit McDaid und McCutcheon komponiert, der 2017 veröffentlichte Song gilt als sein bisher größter Erfolg. Mit mehr als drei Milliarden Aufrufen ist er der meistgestreamte Song auf Spotify. Sheeran und seine beiden Co-Autoren verdienen an dem Song der BBC zufolge jährlich umgerechnet rund sechs Millionen Euro. Ein Zehntel davon war während des Rechtsstreits eingefroren worden. Sheeran hatte noch vor der Einreichung der Klage selbst bei Gericht um die Klärung der Vorwürfe gebeten.

(APA/dpa)