Wahnsinnige Wolkenwalze

Australiens „Morning Glory Cloud“ erstmals berechnet.

Als Oasis 1995 sangen: „What's the Story, Morning Glory?“, wussten viele gar nicht, was so ein „Morning Glory“ ist. Der Begriff kommt aus der Wetterforschung und aus Australien: Durch ein Grenzschichtphänomen entstehen in Nordaustralien kilometerlange, wulstige Wolkenberge, die wie eine flauschige Riesenwurst aussehen.

Jetzt hat der Mathematiker Adrian Constantin, Uni Wien, mit englischen Kollegen diese Wolkenwalzen erstmals berechnet: Er beschreibt sie als nicht lineare Welle in der Atmosphäre (Proceedings Royal Society A). Ein Grund für diese spektakuläre Wolke ist die große flache Meeresbucht am Golf von Carpentaria, die in den Arafurasee (zwischen Australien und Neuguinea) übergeht. Spezielle Temperatur- und Druckbedingungen fördern die Geburt der „Morning Glory“-Walze, erklärt der renommierte Mathematiker. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2022)