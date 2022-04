Mit welchen Fetzen im Spital geputzt werden sollte

Hygienemaßnahmen in Spitälern zielen darauf ab, Todesfälle durch „Krankenhauskeime“ zu verhindern. Ein Forschungsprojekt untersuchte nun den Beitrag des bei der Desinfektion verwendeten Materials.

Bis zu 5000 Spitalspatienten sterben hierzulande jährlich durch sogenannte Krankenhauskeime, schätztdie Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Behandeln lassen sich die Infektionen nur schwer, da selbst Antibiotika den Erregern oft nichts anhaben können. Das Projekt „SaferTex“ des Österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik (OFI), Mitglied des Forschungsnetzwerks Austrian Cooperative Research (ACR), hat diesen Keimen den Kampf angesagt.

Das ist normalerweise Aufgabe der Hygienemaßnahmen in den Spitälern. Doch der Umstand, dass so viele Patientinnen und Patienten durch diese Erreger zusätzlich erkranken, zeigt, dass selbst regelmäßig und sorgfältig durchgeführte Desinfektionen die gefürchteten Mikroorganismen nicht vollständig an ihrer Ausbreitung hindern können. Die Forscher haben nun mögliche Schlupflöcher für die Bakterien unter die Lupe genommen. OFI-Experte Christopher Hartl: „Dabei hat sich gezeigt, dass der Erfolg einer Desinfektion im Wesentlichen von der Art der behandelten Oberfläche sowie von den Eigenschaften des verwendeten Reinigungstuches abhängt.“ Im schlechtesten Falle komme es anstelle einer Abtötung zu einer Verschleppung von Keimen und dadurch unter Umständen zu Erkrankungsfällen.