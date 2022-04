Armes Häschen, bist du krank . . .

Ein krankmachendes Darmbakterium, das nur von Menschen bekannt war, wurde erstmals in Wildtieren entdeckt: Die Cronobacter-Entzündungen waren ein Grund für das ungewöhnliche Hasensterben von 2019.

Die Jahreszeit ist günstig, um bei Fahrten durchs Land Feldhasen zu entdecken. Gerade um Ostern fallen uns die großen Hasentiere auf. Doch der Anblick ist nicht ungetrübt: Warnen doch Forschende seit Jahren, dass der Bestand von Feldhasen in Europa stark sinkt. Der Verlust von Lebensraum, intensive Landwirtschaft und Umweltverschmutzung, die sich durch Mikroplastik im Hasendarm bemerkbar macht, werden bisher dafür verantwortlich gemacht.

Nun hat ein Forschungsteam aus Österreich, Deutschland und England einen völlig neuen Grund gefunden, der zum Verlust von Feldhasen führt (im Journal Letters in Applied Microbiology). Anlass für die Spurensuche war ein ungewöhnliches Hasensterben vom Herbst 2019 im Nordosten von Österreich.

Gefährlich für Babys

Unter der Leitung der Vet-Med-Uni Wien wurden die Opfer untersucht: Die Haupttodesursache waren Dickdarmentzündungen. Intensive Labortests – beteiligt waren auch die TU Wien und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit – führten zu einer Überraschung. Der bakterielle Erreger, der die Dickdarmentzündungen mit Todesfolge auslöst, wurde nie zuvor in Wildtieren gefunden.

Cronobacter turicensis und seine Verwandten waren aus der Humanmedizin bekannt, denn solche Bakterien sind für immungeschwächte Menschen und Neugeborene sehr gefährlich.

Finden Cronobacter-Bakterien den Weg in den Körper, was über verunreinigte Lebensmittel passieren kann, wandern sie in den Darm, ins Blut und bis zur Hirnhaut, wo sie schwere Entzündungen auslösen können. Dass dieser Bakterienstamm auch in Wildtieren vorkommt und bei ihnen sogar tödliche Krankheiten verursacht, war für die Wissenschaft neu.

„Da das Bakterium beim Menschen schwere Krankheiten hervorrufen kann, sollte das Risiko einer Übertragung auf den Menschen gesehen werden. Insbesondere gilt das für Personen, die in direktem Kontakt mit Hasen stehen, wie Jägerinnen und Jäger, Landwirte oder Tierärztinnen“, betont die Erstautorin Annika Posautz vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet-Med-Uni.

Tiere als Krankheitsüberträger

Die Gefahr des Überspringens auf Menschen soll genauer erforscht werden. „Es geht um die generelle Rolle von Wildtieren als Reservoir für potenziell pathogene C.-turicensis-Stämme“, sagt Igor Loncaric, Mikrobiologe der Vet-Med-Uni. Immerhin haben wir mit Zoonosen, also Krankheiten, die Tiere auf Menschen übertragen, genug Sorgen – nicht erst seit Corona, Malaria und Tollwut. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2022)