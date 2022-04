Autorität und Würde des Leidens Christi

Bachs Matthäuspassion mit Philippe Herreweghe und dem Collegium Vocale Gent im Konzerthaus.

Fast Halbzeit in der alljährlichen „Passion“-Tournee des Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe: Anfang April hat ihre Europareise in Gent begonnen; nach Stationen in Luxemburg, Paris und Köln fand die sechste Aufführung im Wiener Konzerthaus statt, sieben folgen noch bis zum Karsamstag, darunter eine am Gründonnerstag beim Osterfestival Tirol. Die Erfahrungen der so gut wie lebenslangen Wanderschaft Herreweghes und der Seinen zu und für Bach vernimmt man dabei auf Schritt und Tritt, den keineswegs unentschlossenen Mittelweg zwischen der Monumentalisierung von einst und der radikalen Reduktion auf solistisch besetzte Chöre, die im Plattenstudio gewöhnlich mehr überzeugen kann als in herkömmlichen Konzertsälen.