Der Krieg ist auch Show: Nachrichten aus Charkiw

Medienrummel beim Begräbnis eines KZ-Überlebenden am Friedhof von Charkiw: An die Bitte der Angehörigen, Abstand zu halten, hält sich keiner.

Journalisten strömen massenhaft nach Charkiw, sie wissen ganz genau, was der Krieg auch ist: eine heiße Quelle von Informationen sowie des Todes. Komisch, wie sehr Charkiw sich früher Sorgen gemacht hat, dass wir so wenige Touristen und gar nicht genug internationale Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt wollen alle von uns berichten, aber keiner freut sich.

Ich warte vor dem Büro des Roten Kreuzes. Seit Tagen hole ich hier ausländische Journalisten ab und gehe mit ihnen auf die Reise durch die leidende Stadt Charkiw. Und heute bekommen sie, wonach sie sich gesehnt haben: Sie werden beim Begräbnis eines KZ-Überlebenden, der mit 96 Jahren in seiner Wohnung durch einen Raketenschlag getötet worden ist, dabei sein. Ich habe es organisieren müssen.

Am Telefon hat mich die Enkeltochter des Verstorbenen zunächst gebeten, später anzurufen. Sie sei gerade im Leichenhaus. Später meldete sie sich aber nicht. Dann, als ich sie erreicht hatte, meinte sie, sie habe nicht sprechen können. Am liebsten hätte ich sie einfach in Ruhe gelassen, aber die Journalisten drängten. Ich wiederholte das Anliegen: Ob wir dem Begräbnis ihres Großvaters beiwohnen dürften. „Ja. Aber ich bitte Sie, halten Sie Abstand!“