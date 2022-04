Meine Heimatstadt: Der Sound von Odessa

Drucken

Hauptbild • Es war einmal ein Ort der ungezwungenen Freiheit. Säulengang des Voroncov-Palastes, Odessa 2007. • Theodor Barth/laif/picturedesk

Es ist nicht so, dass ich in den vergangenen Jahren oft an Odessa gedacht habe. Eine Heimatstadt ist wie eine warme Decke, die man hervorholt, wenn es besonders kalt ist. Aber jetzt denke ich dauernd daran. Es ist kalt, bitterkalt.

Vor mir auf dem Küchentisch steht eine Sanduhr, ein Erbstück meiner Tante, mit dem ich schon als Kind gern gespielt habe. Eben erst habe ich sie umgedreht, und der Sand beginnt von Neuem zu rieseln. Die Zeit läuft, denke ich mir, und viel Zeit haben wir nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich in den vergangenen Jahren oft an meine Heimatstadt Odessa gedacht habe. Eine Heimatstadt ist wie eine warme Decke, die man hervorholt, wenn es besonders kalt ist. Aber jetzt denke ich dauernd an Odessa. Es ist kalt, bitterkalt. Bevor der Sand durchgelaufen ist, drehe ich die Uhr schnell wieder um. Die Vorstellung, dass die Moldawanka, wo mein Großvater so gute Blintschiki für uns Kinder gekocht hat, in Schutt und Asche fällt, raubt mir den Schlaf.

Ich sage mir, Odessa hat schon viel erlebt und noch mehr überstanden. Geboren aus einem Krieg, plante Katharina die Große sie als militärische Festungsstadt. Odessa wurde das Gegenteil, ein Ort der ungezwungenen Freiheit, wie ihn am authentischsten wohl Puschkin im „Eugen Onegin“ beschrieb. „Dort wehen schon Europas Lüfte, dort streut der Süden Glanz und Düfte, pulsiert das Leben leicht beschwingt“, dichtete Puschkin, nachdem er von Sankt Petersburg nach Odessa verbannt worden war. Aber das ist lange her. Jetzt wehen dort trotzige gelb-blaue Fahnen, und die ersten „Zielobjekte“ brennen. Vor dem Opernhaus türmen sich Sandsäcke, die Innenstadt ist verbarrikadiert, die berühmten, kilometerlangen Katakomben, eben noch Touristenattraktion, sollen als Schutzbunker dienen. Im Hochhaus, wo meine Freundin Anja lebt, haben sich die Bewohner zusammengetan und Lebensmittel und Wasservorräte im Keller angelegt. Wenn Bombenalarm dröhnt, laufen alle hinunter, momentan mehrmals täglich. Es werden Erste-Hilfe-Kurse absolviert und schnelle Anleitungen im Schießen angeboten.

Was ist geblieben, und vor allem: Was wird bleiben? In den Jahren seit Puschkin haben die Bolschewiken die Franzosen und Italiener vertrieben, die Deutschen die Juden und Stalin die Griechen und die Schwarzmeerdeutschen. Schon für Isaak Babel war Odessa ein Ort der Vergangenheit, ein Sehnsuchtsort jiddischer Chuzpe und europäischer Nonchalance. Eine fast mythische Verehrung wurde ihr besonders von jüdischen Autoren wie Isaak Babel und Vladimir Jabotinsky entgegengebracht, als der rotbraune Terror bereits hinter dem Horizont heraufzog und den Untergang ankündigte.