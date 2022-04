Karl Ove Knausgård: Die Welt geht unter und Arne säuft

Denken wir uns die dystopische Klammer einfach weg. Ignorieren wir die vielen Zeichen, die uns in jedem Kapitel begegnen, die Maikäfer, die Krabben, die lebendigen Toten. Dann ist „Der Morgenstern“ von Karl Ove Knausgård ein interessanter Roman über Väter und ihre Kinder.

Vielleicht war das ja Knausgårds Plan: mit dem neuen Buch etwa Gegensätzliches zu versuchen. Statt der radikalen Innensicht und des Wahrhaftigkeitsgestus seiner sechsbändigen „Mein Kampf“-Reihe, die den internationalen Trend zum autofiktionalen Schreiben zumindest befeuert hat, nun ein Roman, der auf Teufel komm raus erfindet. Da steigt ein neuer Stern (ist es ein Stern?) auf, der alle anderen überstrahlt. Da dreht die Tierwelt durch: Ein großer Raubvogel schlägt seine Beute auf einem Tischchen im belebten Straßencafé. Tausende von Marienkäfern fallen über eine Terrasse her. Und ein toter Mann erwacht zum Leben – just in dem Moment, als seine Organe entnommen werden sollen. Nein, das war kein medizinischer Irrtum. Das war ein verflixtes Wunder.

Man könnte nun lange darüber debattieren, wofür der titelgebende Morgenstern steht, der da verheißend und bedrohlich über den Himmel wandert. Und warum die Welt derart ins Rutschen kommt. Knausgård liefert uns einigen Stoff zum Nachdenken, es wird über Mensch und Natur, das Diesseits und das Jenseits philosophiert und eifrig die Bibel zitiert – bzw. interpretiert. Vor allem Egil tut sich hervor, eine der neun Hauptfiguren: „Morgenstern heißt auf Latein Luzifer, was Lichtträger bedeutete. Hier war Luzifer der Sohn der Morgenröte, und die Morgenröte konnte ja wohl kaum etwas anderes sein als Gott, der Schöpfer des Universums. Luzifer versuchte, ihm ebenbürtig zu werden, wurde aber aus dem Himmel ins Totenreich gestürzt.“ So denkt Egil also vor sich hin: „Jetzt leuchtete der Morgenstern wieder am Himmel. Was hatte das zu bedeuten?“

Egil, der Bibelkundige

Aber an diesem Punkt brechen wir ab, hören auf, die Deutung dessen zu versuchen, was hier bedeutsam sein soll, allzu penetrant werden wir schließlich dazu angehalten, zu berechenbar wartet jedes Kapitel mit einem neuen Zeichen für die kommende Apokalypse oder die nahende Erlösung auf, immer wieder werden uns Beispiele dafür serviert, dass die Grenzen von Leben und Tod verschwimmen. Also verlassen wir diese Ebene des Romans – und beschäftigen uns in der Folge nicht mehr mit Egil, dem Bibelkundigen, sondern mit Egil, dem Ehemann und Vater.

Und hier wird es interessant.