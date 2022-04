Wen Österreichs Bannstrahl in Russlands Botschaft trifft

Spionageverdacht. Das Außenamt weist den Verteidigungsattaché und den Ersten Botschaftsrat aus, der angeblich die Auslandspionage leitete.

Wien. Unter den russischen Diplomaten, die Österreich bis 12. April verlassen müssen, sind Informationen der „Presse“ zufolge zwei hochrangige Kaliber. Seine Koffer hat nun nicht nur Verteidigungsattaché Alexej P. zu packen, sondern auch der Erste Botschaftsrat, Vadim K., der in der Hierarchie der russischen Botschaft in Wien immerhin die Nummer fünf ist. Insgesamt weist das Außenministerium vier russische Diplomaten aus, drei arbeiten an der bilateralen Vertretung in Wien und einer beim Generalkonsulat in Salzburg.

Die österreichische Spionageabwehr rechnet sie dem russischen Militärgeheimdienst GRU und dem Auslandsgeheimdienst SWR zu. Bei Vadim K. soll es sich um den Leiter der Auslandsspionage in Österreich handeln. Sein Vorgänger in Wien gehört mittlerweile dem erweiterten Führungsgremium des SWR in Russland an.

Lang war Vadim K. nicht in Österreich tätig. Er ist erst seit dem 22. Dezember des Vorjahrs akkreditiert. Der Verteidigungsattaché war noch kürzer am Werk, erst seit dem 9. Jänner dieses Jahrs.

Das Außenministerium muss mit einer entsprechenden Retourkutsche rechnen. Österreichs Militärattaché in Moskau kann vermutlich schon seinen Umzug planen. Wen es sonst aus dem Mitarbeiterstab trifft, ist unklar. Russland hat jedenfalls eine reziproke Antwort angekündigt.

Wien gilt als Tummelplatz für russische Agenten. Viele von ihnen arbeiten unter dem Deckmantel der diplomatischen Immunitäten. Zählt man die internationalen Organisationen dazu, sind in Österreich 290 Russen als Diplomaten akkreditiert. Nicht weniger als ein Drittel steht unter dem Verdacht, für den SWR zu arbeiten. Umgekehrt hat Österreich 33 Diplomaten in Russland.

Insider bewerten es angesichts der Bedeutung Wiens für Russlands Spionagetätigkeit als geradezu „lächerlich“, dass Österreich lediglich vier Personen des Landes verwiesen hat. (ath/cu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2022)