Der Partycrasher

Politiker und Journalisten – wir können das bezeugen – sind per se keine Unmenschen, obgleich sie auf der Image-Skala ganz unten aufscheinen. Sicher, es gibt schwarze Schafe. Aber gibt es die nicht auch bei den Zahnärzten? Nur um ein Beispiel zu nennen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Absenz kamen Protagonisten der schlecht beleumundeten Professionen neulich im Gridiron Club in Washington zusammen, um ohne Maske ein wenig zu „shmoozen“ – was nicht das ist, was es nahelegen würde. Es geht vor allem darum, sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen. Und so feixten und johlten sie, führten Parodien und Sketches auf, sangen und tanzten. Und am Ende schmetterten sie „Auld Lang Syne“, die große Abschiedsweise, und lagen sich in den Armen.

Der Präsident und sein Vorgänger blieben fern: Joe Biden schickte eine ironische Grußbotschaft, und Donald Trump bekam von einem Parteifreund sein Fett ab. Doch ein ungebetener Gast schlich sich ein, ein laut- und geruchloser Partycrasher, wie sich ein paar Tage später herausstellen sollte. „Hast du's auch? Wer hat's noch?“ So geht der „talk of the town“. Der Justizminister, die Wirtschaftsministerin, Nancy Pelosi, die Mrs. Big Hug der US-Politik: Washington ist vom Virus befallen. Auf dem Kapitol lauert – echt jetzt – schon die nächste Gefahr: ein tollwütiger Fuchs. (vier)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2022)