Der Kampf um den Platz für das Finale in zwei Wochen

Marine Le Pen hat die besten Chancen, als Herausforderin in die Stichwahl zu kommen.

Paris. Die größte Spannung verheißt am Wahlsonntag in Frankreich wohl das Rennen um Platz zwei und die Qualifikation für die Stichwahl in zwei Wochen. Wer wird am 20. April das Fernsehduell gegen Emmanuel Macron bestreiten und vier Tage später in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gegen ihn antreten?

Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement national (RN, früher Front national) hat wie schon vor fünf Jahren die größten Chancen. Seit Monaten liegt sie in den Wahlumfragen zwar deutlich hinter dem Präsidenten, aber fast ebenso klar vor ihren Rivalen. Nur Jean-Luc Mélenchon, der linke Kandidat von France insoumise („Unbeugsames Frankreich“) kann ihr eventuell noch den Rang ablaufen. Mélenchon versucht darum alles, Sympathisanten der übrigen linken Kandidaten abzuwerben, indem er sich ihnen als einzige „nützliche Wahl“ verkauft.