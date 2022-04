Die Irrfahrt, die keine Heimkehr erlaubt

Der litauische Dichter Tomas Venclova musste in der Sowjetzeit ins Exil. Bis heute ist er eine kritische Stimme.

Tyrannen werden nicht Angst auslösen, sondern Verachtung.“ Diese Gedichtzeile von Tomas Venclova hat leider einen hohen Aktualitätswert. Der 1937 in Litauen geborene Lyriker ist aber kein Visionär, der Schreckliches voraussah, sondern einer, der dem politischen Grauen selbst ins Auge sah. Als Sohn eines hohen kommunistischen Literaturfunktionärs genoss er in der Jugend zwar Privilegien, doch er ging früh in Opposition zur Sowjetmacht. 1977 musste er in die USA emigrieren. Selbst nach der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit Litauens in den 1990er-Jahren blieb Venclova ein unangepasster Mahner: So forderte der Dichter seine Landsleute auf, sich der Mitverantwortung am Holocaust in Litauen zu stellen.

Ist also Tomas Venclova ein politischer Dichter? Sagen wir es so: In dem eben erschienenen Gedichtband „Variationen über das Thema Erwachen“ gibt es Gedichte, in denen direkt auf politische Begebenheiten Bezug genommen wird. Ersichtlich etwa bei „Die Fahrpläne am 9. November“: Der Berliner Mauerfall ist hier Beginn der Demokratiebestrebungen in den Staaten Osteuropas. Im Gedicht ist dies allerdings in die Metaphorik einer Zugfahrt eingebunden: „Es rasseln die Kupplungen der / Republiken, / Grenzen sind ins Wanken geraten, die Zugluft weht, doch der / Lokführer / hantiert an derselben Stelle herum wie zuvor.“