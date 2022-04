Peter Sloterdijk: Eine kleine Weltkunde der Farbe Grau

Wir Kopfmenschen glauben gerne, wir müssten nur die Studierstuben verlassen, den grauen Staub der Bücher abschütteln, und schon träten wir ins bunte Leben hinaus. Von Sloterdijk werden wir eines Besseren belehrt.

Könnte es jemand treffender und zugleich weniger umständlich formulieren? „Das Farb- oder Unfarbwort Grau, einmal aus der Latenz geweckt, verfolgt das Denken über Selbst, Gott und Welt bis in die letzten und am meisten entzogenen Dinge. Kein Selbst, das nicht vor der Wahl stünde, sich in der Drift der Verhältnisse aufzulösen – grau durch Demission – oder sich ins tätige Mittlere zurückzuziehen – grau durch Unscheinbarkeit im Dienst am größeren Geschehen.“

Jetzt also hat sich Peter Sloterdijk der Farbe „Grau“ angenommen. Und da darf es selbstverständlich nicht so simpel zugehen wie in Fausts Studierstube, wo Goethes Mephistopheles zu der Belehrung schreitet: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie / Und grün des Lebens goldner Baum.“ Ja, vom Standpunkt der Sloterdijk'schen Farbenlehre aus liegt wohl gerade darin das Verführungskunststück des Teufels: Dieser macht den Kopfmenschen, in dessen Unterleib schon der bekannte Trieb rumort, glauben, er müsse nur seine Studierstube verlassen, den Staub der Bücher abschütteln (der Staub ist grau), und schon träte er ins bunte Leben hinaus, angehimmelt vom treuherzigen Gretchen. Von Sloterdijk werden wir eines Besseren belehrt.

„Ist Lebenskunst nicht mehr als ein leicht gesagtes Wort für die schwer zu erwerbende Disziplin der Grauzonenkunde?“ So einen Satz muss man gedanklich einsickern lassen. Dann versteht man ihn aber noch lange nicht. Man muss schon den Durchgang durch Sloterdijks kleine Weltkunde des Grau wagen, wie er sie in seinem Buch entwickelt: Von der Philosophie über die Kunst und Politik bis hin zur Religion. In all diesen menschlichen Unternehmungen spielt Grau, jedenfalls soweit es die Moderne und Postmoderne betrifft, eine alle Grellheiten, Schrillheiten, Erregungen des Zeitalters grundierende Rolle.