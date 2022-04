ÖFB-Spuren in Ried, Leeds und Wr. Neustadt

In Ried spricht man nicht über wilde ÖFB-Gerüchte, sondern will heute gegen Hartberg punkten.

Ried. Es herrscht Aufregung in Ried. Nach dem Derbysieg ist die Spielvereinigung in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga „angekommen“. Heute ist Hartberg im Innviertel zu Gast (18), neun Runden lang sieglos und ein willkommener Gegner, weil die Oststeirer auch seit 567 Liga-Minuten ohne Torerfolg unterwegs sind.

Dazu wurde auf der Plattform 90minuten.at spekuliert, ob ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bei seiner vermeintlichen England-Stippvisite nicht in Leeds zu Besuch war. In Manchester soll er nicht gewesen sein – ob er Franz Schiemer, einst bei RB Salzburg und jetzt Co-Trainer von Jesse Marsch, als Assistent – von Peter Stöger – zum ÖFB locken will? Fiktion oder Wahrheit? In Wr. Neustadt beriet sich der ÖFB am Freitag jedenfalls zur Teamchef-Causa.

Qualitäten der Steirer

Bei Schiemers Ex-Klub Ried will man davon nichts wissen. Es geht um den ersten Platz, das Wahren der Chance auf das Europacup-Playoff, und darauf legt Trainer Robert Ibertsberger Wert. „Wir dürfen Hartberg nicht zu viel ins Spiel kommen lassen, kein Selbstvertrauen geben. Viele glauben, dass die Steirer angeschlagen sind. Aber sie haben ihre Qualitäten, und wir müssen gut aufpassen.“

Der direkte Vergleich spricht jedenfalls klar für SV Ried. Von sechs Oberhaus-Duellen gewannen die Innviertler immerhin drei, dreimal gab es ein Unentschieden. Die Siege streifte Ried allesamt zu Hause ein. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2022)