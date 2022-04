Badminton: Mehr als nur Ballgefühl

Manuel Rösler hat eine kühne Vision: WAT Simmering soll begeistern mit Talent Pascal Cheng, PR, Plakaten und „Centercourt-Flair“.

Badminton ist ein elitärer Sport. Es verlangt Koordination, Tempo, Gefühl, Rhythmus, Wissen, Explosivität, Kraft. Es gibt Ligen, Europacup, WM, und auch bei Olympia ist das Duell mit dem Korkball, den 16 Enten- oder Gänsefedern schmücken, überaus populär. Es geht unfassbar schnell ans Werk, bei sagenhaften 493 km/h liegt der Weltrekord beim Smash. Weltweit spielen über 14 Millionen Menschen in 160 Ländern Badminton wettkampfmäßig. In Dänemark oder China ist es gar ein Volkssport.

In Österreich sagt man Randsportart dazu. Dabei, es gibt die Austrian Open, ein bedeutendes Turnier im BEC Elite Circuit. Oder Bundesligen, Frauen, Männer und Jugendliche stehen landesweit am Netz. Auch in Wien wird Badminton gespielt, neuerdings gar mit nachgeschärftem PR-Auftritt in Simmering. Am Enkplatz thront ein Transparent, auf dem Leberberg wird täglich auf neun Courts trainiert. 175 Spieler holen bei dem Wiener Klub aus.

Und, das will Manuel Rösler, Manager von WAT Simmering betont wissen, man zählt mit Pascal Cheng nicht nur ein 15-jähriges Talent in den eigenen Reihen, sondern die „Nummer eins der Czech Open“, die gerade in Ostrau begeistern. Ein Österreicher ist in diesem (U17-)Turnier die Nummer eins, in einer Weltsportart. Er spielte um den Einzug ins Viertelfinale. Aber in Österreich weiß das keiner. Typisch.