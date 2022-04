Sepp Straka schafft den Cut beim Masters

Masters-Debütant Sepp Straka erfüllt alle Erwartungen, der Österreicher schafft mit zwei über Par den Cut und ist auch bei den finalen Runden in Georgia dabei.

Augusta. Sepp Straka hat es geschafft. Der 74er-Runde zum Auftakt des 86. Golf-Masters in Augusta ließ der gebürtige Wiener eine 72er-Runde folgen. Damit stand er mit 146 Schlägen (zwei über Par) da, das sollte - obwohl die Runde noch lange nicht abgeschlossen war - für den Cut beim ersten Major des Jahres genügen.

Der Debütant ist damit auch am Wochenende in Georgia im Einsatz. Der Cut wurde bei 4+ erwartet.

Ein Bogey am 18. Loch kostete Straka, der seit seinem 14. Lebensjahr in den USA lebt, zwar Nerven, der Putt aus zwei Metern rollte knapp am Ziel vorbei. Doch er verlängerte die Serie, auch Bernd Wiesberger cuttete bei seinen sechs Starts. Er war geteilter 25. (Von 91 Startern), in Schlagdistanz zur Spitze.

(Fin)