Ansturm auf Psychologen in Russland

Der Konflikt in der Ukraine und Bilder von Massakern wirkt auch hier sehr belastend.

Mit den Bildern vom Massaker im Kiewer Vorort Butscha durch mutmaßlich russische und tschetschenische Truppen häuften sich in der russischen Telegram-Gruppe „Dum spiro spero“ („Während ich atme, hoffe ich“) wieder die Kommentare. „In den vergangenen Wochen habe ich es irgendwie geschafft, die Situation anzunehmen. Ich will nicht sagen, ich hätte mich daran gewöhnt, aber Kinder, Job, Haushalt müssen ja bewältigt werden. Jetzt fehlt mir wieder die Luft“, schreibt eine Tatjana. Oder: „Butscha. Mir fehlen die Worte. Alles ist eingefroren in mir. Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Ich verstehe die Welt nicht mehr“, meint eine Nina.

Qigong gegen die Last auf der Seele

Nach Beginn der russischen „Spezialoperation“ in der Ukraine hatten Psychologen den Kanal ins Leben gerufen. Sie suchten Wege, schnelle Hilfe zu leisten, weil viele in dem Moment – auch sie selbst, die in Not anderen zur Seite stehen – sich hilflos fühlten, beschämt, schuldig. Sie boten Qigong an, Gruppensitzungen per Zoom, mehrmals am Tag. Sie gaben Frauen und Männern in ihrer Verlorenheit Mittel an die Hand, ihren Alltag zu meistern. Irgendwie. Zuletzt wurden die Sitzungen aber wieder weniger. Bis die Bilder aus Butscha in der Welt waren.