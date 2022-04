Warten auf das Feuerwerk

Neutrino-Detektoren rund um die Erde warten auf die überfällige nächste Supernova in der Milchstraße. Sie sollen Teleskopen den Weg weisen.

Als der Astronomie-Student Ian Shelton am Morgen des 24. Februar 1987 in der kanadischen Sternwarte in Las Campanas, Chile, die Aufnahmen durchging, die das Teleskop von der Großen Magellanschen Wolke festgehalten hatte – einer Nachbargalaxie der Milchstraße –, fiel ihm ein heller Fleck auf. Er ging ins Freie und blickte zum Himmel, nun sah er auch mit bloßen Augen ein ganz neues Licht. Damit war Shelton der Erste, der nach fast 400 Jahren wieder eine Supernova zu Gesicht bekam, damals, 1604, hatte Johannes Kepler eine beschrieben. Dann ging es für Shelton fast so weiter wie in Keplers Zeiten: Er wollte die internationale Kollegenschaft alarmieren, aber das Observatorium hatte kein Telefon, man musste mit dem Auto zwei Stunden bis zur nächsten Ortschaft fahren, in der man Telegramme aufgeben konnte (Nature 602, S. 563).



Aber dann raste die Sensation der nach dem Jahr ihrer Sichtung benannte Supernova SN 1987A um die Welt, zumindest die der Astro- und Teilchenphysiker. Erstere richteten ihre Teleskope aus, Letztere gingen in Detektoren rund um die Erde die Daten durch, sie suchten Vorboten des Lichts: Neutrinos. Vor allem der japanische Student Masayuki Nakahata wurde fündig, im tief in der Erde liegenden Detektor Kamiokande, der hatte elf Ereignisse registriert, Detektoren in Russland und den USA steuerten zusammen noch einmal 13 bei.