Masters in Augusta: Naturschauspiel auf 18 Löchern

Nicht nur Golfer sind die Stars beim Masters in Augusta, sondern auch die Fauna im National Golf Club. Blumen, Bäume, Sträucher – allen voran freilich Magnolien. Und 1600 Azaleen.

Tiger Woods übernahm mit seinem Comeback beim 86. Masters in Augusta freilich eine tragende Rolle. Mit der Rückkehr des US-Superstars, der wie Sepp Straka den Cut schaffte, kam noch mehr Schwung ins Spiel rund um das erste Golf-Major des Jahres. Aber so groß der Hype um den 46-Jährigen ist, Augusta und der National Golf Club sind immer Garant für Emotionen, großartiges Spiel – und ein Schauspiel der Natur. Das „Golfherz“ im US-Bundesstaat Georgia, 1932 gegründet als magisch-mystischer Ort, an dem Sieger in ein grünes Sakko schlüpfen, schlägt für die Natur und die US-Geschichte.



Ausnahmslose Bewunderung erntete der National Golf Club für seine Details, bunt, gepflegt, traditionell und namentlich verankert in seiner Historie: Alle 18 Löcher tragen Namen von Blumen, Bäumen oder Sträuchern. Es sind mehr als 61 Magnolien, ein über 150 Jahre alter Oak Tree oder millimetergenau getrimmte Greens.

18 Löcher, Stippvisite mit Flora.