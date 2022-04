Tipps für die Osterjause: Österliche Gans, Weihe beim Heurigen

Wo man im Lauf dieser Woche noch Feines für die Osterjause bestellen kann.

Es geht dem Endspurt zu, was die kulinarischen Vorbereitung für das Osterfest betrifft. Süßes für das Osternest ist wohl in vielen Fällen schon eingekauft. Hat doch jeder seine Vorlieben, und wehe im Osternest ist nicht die eine Schokolade, der spezielle Osterhase oder die süßen kleinen Schoko-Eier, die Jahr für Jahr drinnen sein müssen.



In der pikanten Abteilung wird hingegen gemeinhin im Lauf dieser Woche eingekauft. Vorbestellen ist unbedingt erforderlich. Und vor allem schadet es nicht, auf die Qualität zu achten – speziell an den Feiertagen, an denen es etwas Besonderes sein darf und der Preis weniger eine Rolle spielt. Ein paar Tipps für die Osterjause.