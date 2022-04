Wahlen sind Dilemma für die Gelbwesten

Die „Gilets jaunes“-Demonstranten haben in den vergangenen Jahren ihren Protest weitergeführt, auch wenn das mediale Interesse nachgelassen hat. Die aktuelle Wahl zeigt ihre politische Heterogenität.

In den wichtigsten Medien Frankreichs sind die Gilets jaunes (Gelbwesten) spurlos verschwunden. Doch in zahlreichen Orten im Land, mehr oder weniger weit vom Macht- und Entscheidungszentrum Paris entfernt, sind sie unverkennbar mit ihren gelben Warnwesten auf den „ronds-points“, den Kreisverkehren nach der Autobahnausfahrt oder vor der nächsten Kleinstadt, anzutreffen. Beispielsweise in Allonne, einem Vorort der Provinzstadt Beauvais in der Picardie. Seit November 2018 treffen sie sich an diesem Punkt, dreimal in der Woche, nur die wegen der Pandemie eingeschränkte Bewegungsfreiheit hat während einiger Monate ihre Aktionen unterbrochen.



Die Zeit scheint hier Ende 2018 oder Anfang 2019 stehen geblieben zu sein. In ihren gelben Westen sitzen die Menschen auf Campingstühlen neben Anti-Macron-Plakaten und Schildern mit ihren Forderungen, Lkw-Fahrer und manche Autofahrer winken oder hupen als Zeichen ihrer Solidarität. Die Kaufkraftforderungen und ihre Wut auf Präsident Macron erscheinen ihnen topaktuell, denn die Benzin- und Dieselpreise sind massiv gestiegen. Die Protestierenden sehen keinerlei Grund für Zufriedenheit. Im Gegenteil, sie fühlen sich durch die von Macron personifizierte Elite in Paris „verachtet“ wie eh und je. Jeder und jede hat zudem meist auch noch persönliche Motive, aufgebracht zu sein: eine sehr kleine Alters- oder Invaliditätsrente, Verlust der Arbeitsstelle, hohe Transportkosten, . . .