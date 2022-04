Die unheimliche Aufholjagd der Marine Le Pen

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat mit einer Selfie-Kampagne als „bürgernahe“ Politikerin gepunktet. Kann sie Frankreichs Präsidenten, Emmanuel Macron, bei der Wahl gefährlich werden?

Kurz vor dem ersten Wahlgang am Sonntag herrschte nervöse Stimmung im Hauptquartier von Emmanuel Macron. Eigentlich waren seine wichtigsten Berater versammelt, um ihm zum Gelingen seiner (einzigen) großen Wahlveranstaltung am 2. April zu gratulieren. Nur Nicolas Sarkozys ehemaliger Minister Éric Woerth, der erst kürzlich hinzugekommen ist, verdirbt ein wenig die Stimmung mit seiner Frage: „Okay, aber was sagen wir zu Marine Le Pen?“ Die Rechtspopulistin könnte Macron nämlich gefährlich werden. In den letzten Tagen vor der Wahl hat sie in ihrer Aufholjagd Punkt um Punkt zugelegt. Im Élysée-Palast begann das Bangen.



Die letzten Umfragen haben das Selbstbewusstsein des gewöhnlich sehr siegesgewissen Präsidenten bereits (ein klein wenig) erschüttert. Zwar zweifelt niemand in seinem Team daran, dass er sich als erklärter Favorit aller bisherigen Wahlprognosen für die Stichwahl am 24. April qualifizieren wird. Doch es dürfte knapp werden, auch bei der voraussichtlichen Stichwahl in zwei Wochen. Die Aussicht auf eine Wahlenthaltung in Rekordhöhe von rund 30 Prozent schafft erneut Ungewissheit. Und laut der französischen Tageszeitung „Le Monde“ wussten zudem eine Woche vor dem 10. April von den Wählern 33 Prozent noch nicht definitiv, für welchen Kandidaten sie stimmen würden. Die Prognosen der Umfrageinstitute sind darum mit Vorsicht zu genießen.