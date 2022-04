Angriff auf den allmächtigen US-Dollar

Im Ukraine-Krieg machte Amerika den Dollar zur Waffe – und schreckte damit nicht nur Russland auf. Weitgehend unbemerkt nutzen Moskau und Peking den Konflikt nun, um die Vorherrschaft der amerikanischen Währung über die Weltwirtschaft zu beenden.

Warum macht er das? Als der russische Machthaber Wladimir Putin vor zweieinhalb Wochen bekannt gab, „unfreundlichen Staaten“ Erdgas nur noch gegen Rubel liefern zu wollen, stellte er die Welt vor ein Rätsel. Was will der Kreml-Chef damit erreichen? Die einzig ernst zu nehmende Drohung, Europa andernfalls den Gashahn abzudrehen, entpuppte sich schließlich in nur wenigen Tagen als haltlos. Am Ende ändert sich auf den ersten Blick wenig: Europas Konzerne bezahlen ihr Gas weiter in Euro und die russische Gazprombank wechselt die Devisen eben in Rubel. Nichts passiert also? Oder übersehen wir hier etwas? Gut möglich. Mit etwas Distanz betrachtet, hat der Schachzug Wladimir Putins nämlich durchaus Sinn: Als Teil eines lang geplanten Angriffs auf die Herrschaft des Dollar über die Weltwirtschaft.



Der Dollar wurde zur Waffe. Dass Amerika nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur globalen Supermacht aufgestiegen war, verdankte es nicht nur seiner militärischen oder technologischen Überlegenheit, sondern auch der Beliebtheit seiner Währung. Als die westlichen Kriegsgewinner im Sommer 1944 im Bretton-Woods-Abkommen beschlossen, den Wert des Dollar an den Goldpreis zu binden, schufen sie damit die Grundlage für das „exorbitante Privileg“, von dem die USA noch 78 Jahre später profitieren. Selbst die Aufhebung der Goldpreis-Bindung durch Richard Nixon im Jahr 1971 konnte nichts mehr daran ändern: Der Greenback blieb auch ohne goldenen Anker die Leitwährung der Welt. Fast 60 Prozent der 12,8 Billionen Dollar an Fremdwährungsreserven, die die Staaten heute bunkern, lauten auf den stabilen und liquiden US-Dollar.

Die Länder brauchen Fremdwährungsreserven wie diese, um externe Schocks abzufedern, internationale Schulden zu begleichen oder im Fall hoher Inflation die eigene Währung stützen zu können. Auch wichtige Rohstoffe wie Öl werden in Dollar gehandelt. Der große Appetit der Welt auf die amerikanische Währung erlaubt es den Vereinigten Staaten wiederum, seit Jahrzehnten über die eigenen Verhältnisse zu leben und sich aus der Notenpresse zu finanzieren (siehe Artikel unten). Und die Macht des Dollars hilft den USA, wirkungsvolle Finanzsanktionen gegen politische Gegner zu verhängen, wo immer ihre Währung für Geschäfte verwendet wird.



Glaubt man John Maynard Keynes, dann hat es Wladimir Iljitsch Lenin, der Gründer der Sowjetunion, schon vor über einem Jahrhundert gewusst: „Es gibt keinen subtileren und erfolgversprechenderen Weg, um die Basis einer Gesellschaft zu zerstören, als dessen Währung zu korrumpieren“, zitiert der Ökonom den russischen Revolutionär. Nach Putins Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 zögerte der US-Präsident Joe Biden nicht lang, um Lenins Ratschlag mit der Kraft des Dollar umzusetzen. Er schnitt das Kreml-Regime von der westlich dominierten Finanzwelt ab, warf die meisten russischen Banken aus dem Zahlungssystem Swift und fror Fremdwährungsreserven der russischen Zentralbank im Wert von 630 Milliarden Dollar ein. Schlagartig verlor Moskau die Möglichkeit, die eigene Währung zu stützen. Und der Rubel kollabierte.



Kann sein, dass Washington damit über die Stränge geschlagen hat, meinen manche Beobachter. Die drastischen Sanktionen des Westens könnten das Entstehen neuer Währungsbündnisse fördern, sagt etwa Gita Gopinath, Ex-Chefökonomin des IWF. „Wir sehen bereits, dass einige Länder beginnen, neu zu verhandeln, in welcher Währung sie für ihre Waren bezahlt werden wollen.“

Rohstoffschatz als Währungsbasis. An dieser Stelle kommt Wladimir Putins Vorstoß, Gas (und später vielleicht Öl) nur noch gegen Rubel zu verkaufen, ins Spiel. Sein Minimalziel hatte er rasch erreicht: Binnen weniger Tage machte der Rubel alle Verluste seit Beginn des Ukraine-Kriegs wieder wett. Aber Putin will mehr. Er weiß, dass sein Land auf dem weltgrößten Rohstoffschatz im Wert von geschätzten 75 Billionen US-Dollar sitzt. Vor dem Krieg führte das Land jährlich Rohstoffe im Wert von 340 Milliarden Dollar aus. Verkauft er diese Rohstoffe nur noch gegen Rubel, stärkt das nicht nur die russische Währung, sondern drängt auch den Einfluss des Dollar und damit der USA zurück.



„Wir erleben die Geburt einer neuen geldpolitischen Weltordnung, aufgebaut rund um rohstoffbasierte Währungen im Osten, die das Euro-Dollar-System schwächen werden“, sagt Credit-Suisse-Stratege Zoltan Pozsar. Wenn Zentralbanken fürchten müssten, dass ihre Dollars über Nacht wertlos werden können, müssten sich viele Länder überlegen, wo es für sie Sicherheit außerhalb des Dollarsystems gebe.



Verbündete muss Wladimir Putin nicht lang suchen. Die Dominanz der Amerikaner ist vielen Staaten seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Die BRICS-Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) haben mit der New Development Bank eigens eine Entwicklungsbank als Antithese zum Internationalen Währungsfonds und der Weltbank geschaffen, die Entwicklungsprojekte und Infrastruktur in den BRICS-Staaten in Lokalwährung finanziert. Es ist das erklärte Ziel, die „Tyrannei der harten Währungen“ zu beenden. Und es sind auch China, Indien, Brasilien und Südafrika, die sich mit Kritik an Putins Angriffskrieg auf die Ukraine auffallend zurückhalten.



Doch der Drang zur De-Dollarisierung geht weiter: Spätestens seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den darauf folgenden Sanktionen der Amerikaner, ist Russland bemüht, seine Wirtschaft von der US-Währung zu befreien, um bei neuen Strafmaßnahmen seitens Washingtons weniger verwundbar zu sein. Die russische Zentralbank stieß Dollar in großem Stil ab und hortete dafür Gold, Euro und chinesische Yuan. Der Handel mit Indien und China wird seit einigen Jahren vorwiegend in Euro oder in Lokalwährungen abgehandelt. Zuletzt lieferte Moskau mehr als 80 Prozent seiner Waren gegen Euro ins Reich der Mitte. Und auch die Europäer schlugen dankend zu, als Moskau vor wenigen Jahren Gaslieferverträge auf Euro- statt auf Dollarbasis anbot. Immerhin ist die europäische Gemeinschaftswährung mit einem Anteil von rund 20 Prozent an den globalen Fremdwährungsreserven die Nummer zwei hinter dem Dollar.

Der Angriff aus Peking. Als größter Herausforderer aber sieht sich China, das die Krise nutzen will, um die alte Ordnung aufzumischen. „Der Ukraine-Krieg könnte die Anstrengungen Pekings beschleunigen, Alternativen zum dollardominierten Finanzsystem zu schaffen“, warnte Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed. Peking wirbt für die eigene Währung, wo immer es geht. Als größter Abnehmer von saudischem Öl verhandelt das Land etwa darüber, Saudiarabien künftig nur noch in Yuan bezahlen zu wollen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat mit Sicherheit die ökonomische Kraft, um den USA die Stirn zu bieten. Was ihr fehlt, sind die richtigen Regeln und die notwendige Infrastruktur. Zumindest an Letzterem feilt Peking seit einiger Zeit. China hat ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem mit dem Namen Cips aufgebaut, das es Ländern wie Russland ermöglichen soll, Swift zu umgehen.



Doch bei allen Fortschritten wird es schwierig sein, den Dollar alsbald vom Thron zu stoßen, sind sich die meisten Finanzexperten einig. Zwar ist er mit knapp 60 Prozent an den globalen Währungsreserven so schwach aufgestellt wie nie im vergangenen Vierteljahrhundert. Doch die Konkurrenz ist noch weit abgeschlagen. Der Euro kommt etwa auf ein Fünftel, Chinas Yuan nicht einmal auf drei Prozent der globalen Währungsreserven. Und selbst Peking sitzt noch auf über einer Billion Dollar an Reserven, Russland auf hundert Milliarden. Bei neun von zehn Transaktionen in Fremdwährungen wird immer noch der Dollar verwendet, zeigen Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. „Es gibt einfach keine andere Optionen zu diesem Zeitpunkt des Spiels“, sagt Mark Mobius, ein Pionier für Investments in Schwellenländern.



Alle vorhandenen Alternativen haben einen Haken. Gold verspricht zwar Sicherheit, ist aber nicht wirklich liquide. Der Euro hätte Potenzial, leidet aber immer noch unter dem Vertrauensverlust durch die Eurokrise vor über zehn Jahren. Kryptowährungen sind derzeit noch eher eine Alternative für russische Privatpersonen, die versuchen, Geld außer Landes zu schaffen; für den Einsatz in großem Stil aber zu unsicher und volatil. Und der chinesische Yuan leidet vor allem unter den politischen Vorgaben Pekings. Solang die Währung nicht frei handelbar ist, bleiben Staaten, die ihn als Reserve halten, stets der Willkür des kommunistischen Regimes ausgesetzt.



Der Ukraine-Krieg wird, wie schon die Finanzkrise 2008/09, wohl nicht die große Revolution, den kompletten Sturz der globalen Leitwährung Dollar bringen. Aber er ruft mehr Alternativen auf den Plan und lässt die Macht des Greenback schneller schmelzen.

Zahlen 58,8 Prozent der globalen Währungsreserven lauten noch auf US-Dollar. Der niedrigste Stand seit einem Vierteljahrhundert. 16 Prozent seiner Währungsreserven hält Russland noch in Dollar.

Der Euro kommt auf mehr als doppelt so viel, der Yuan auf gut 13 Prozent. Seit 2014 unternimmt das Land große Anstrengungen, um seine Wirtschaft von der US-Währung zu entkoppeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2022)