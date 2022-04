Kunstfrühling am Rhein

Die Galerie Hilger bietet in Düsseldorf unter anderem die Lightbox "Do I really exist?" von Daniele Buetti für 36.000 Euro an.

Endlich wieder physische Messen! Die Veranstalter setzen aber auf ein Hybridmodell. Österreich ist mit neun Galerien stark vertreten.

Kurz und knackig ist die Kunstmesse Art Düsseldorf, die am 8. April für drei Tage an den Start geht. Im Areal Böhler, einem ehemaligen Stahlwerk, präsentieren 85 Galerien ihre Kunst.



So wie viele andere Kunstmessen hat auch die Art Düsseldorf sich selbst hinterfragt und als ersten Schritt das Datum geändert. Während die Messe früher immer im Herbst stattfand und damit mit großen Messen wie der Art Cologne konkurrenzierte, haben sich die Veranstalter jetzt für einen Frühjahrstermin entschieden.



Denn die Art Cologne und die Art Düsseldorf verbindet eine alte Rivalität. Das Rheinland ist zwar eine attraktive Region und verträgt wohl zwei Kunstmessen, was sich in Deutschland nicht von jeder Messe sagen lässt. Aber die Art Cologne hat ein ganz anderes Gewicht als die viel jüngere Art Düsseldorf. So gesehen ist die terminliche Vorverlegung der Art Düsseldorf eine kluge Entscheidung.