Der Deutschlandtakt

Die Bahn soll nach einem Takt laufen, aber in die Dörfer fährt kein Bus.

Die Deutsche Bahn und ihre Gäste: Das ist eine schwierige Beziehung. Mal ist der Zug um Stunden zu spät, dann fällt das Reservierungssystem aus, der Speisewagen-Standard liegt sowieso weit hinter jenen der österreichischen oder tschechischen Bahn zurück. Kurz: Mit der Deutschen Bahn zu fahren, ist sicher kein traumatisches Erlebnis. Irgendwie ist es aber sinnbildlich für das Deutschland der Post-Merkel-Ära: Alles nicht so schlimm, vom stets korrekten und organisierten Deutschland hätte man sich aber mehr erwartet.



Das soll eigentlich schon seit Jahren anders werden: „Die Zukunft kommt ins Rollen“, steht auf einer Webseite, die vom Verkehrsministerium betrieben wird. Seit Jahren wird an einem Großprojekt getüftelt: dem Deutschlandtakt. Zwischen den Großstädten soll jede halbe Stunde ein Zug fahren, immer zu fixen Zeiten. Die Idee: Zuerst steht der Fahrplan, danach werden die Schienen dafür gebaut. Am Ende soll beispielsweise die Fahrzeit von Berlin nach Stuttgart um eine Stunde und vier Minuten sinken, die von Görlitz nach Nürnberg um eine Stunde und 17 Minuten.



Das klingt gut – doch wer den öffentlichen Verkehr in Deutschland kennt, muss skeptisch bleiben. Vor Kurzem besuchte ich ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, dort steht ein Gutsherrenhaus der Bismarcks, Kernland deutscher Geschichte, wie ein Kollege einmal schrieb. Von Berlin fährt alle zwei Stunden ein Zug ins etwa 100 Kilometer entfernte Stendal, wo der nächste Bahnhof ist. Nach Bussen in die umliegenden Dörfer sucht man aber vergeblich. So mag zwar der Takt der deutschen Züge bald besser werden. Die letzten Kilometer gehören in manchen Dörfern weiter dem Taxi.

