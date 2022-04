Er wollte dafür entlohnt werden, dass er ein Arsch ist

Am Herd

Solche Menschen gibt es. Es gibt nicht viele, aber die wenigen machen viel kaputt. Sie können ein ganzes Gemeinwesen ruinieren. Und oft kann man nichts gegen sie ausrichten.

Diese Geschichte hat mir eine Freundin erzählt. Ich habe lang darüber nachgedacht, obwohl der Anlass vergleichsweise gering ist, ein First-World-Problem, sozusagen. Aber tatsächlich steckt meine Freundin in einem Dilemma, das uns alle beutelt, mehr oder weniger. Es gibt da keinen eleganten Ausweg, kein einfaches Richtig oder Falsch und man könnte darob irre werden oder rabiat oder resignieren, je nach Temperament.



Aber zur Geschichte. Meine Freundin besitzt eine kleine Wohnung in einem Haus mit zwölf Parteien. Elf davon, darunter meine Freundin, wollten einen Balkon anbauen. Einen Balkon, auf dem man Minze und Geranien züchten kann, mit zwei Sesselchen und einem Tischchen, auf das zumindest zwei Gläser passen. Ach, ich kann das so gut verstehen, wie gern hätte ich, vor allem im ersten Lockdown, einen solchen Ort im Freien gehabt, mit ein bisschen Grün und dem Himmel über mir und kein Polizist kann mich vertreiben.