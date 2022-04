Besuch in der Heimatstadt des Kriegspräsidenten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wuchs in Krywyj Rih auf. Zu Besuch in der spröden Industriestadt im Zentrum des Landes, die auch ins Visier der russischen Armee rückt.

„Muravenik“ – Ameisenhaufen – wird die Wohnsiedlung auf Ukrainisch salopp genannt, in der Präsident Wolodymyr Selenskij aufgewachsen ist. Sie liegt irgendwo in der Mitte von Krywyj Rih, der Industrie- und Bergbaustadt in der Zentralukraine, die an der breitesten Stelle etwa 18 Kilometer misst, aber in der Länge inklusive der Außenbezirke um die 65. Damit ist sie Europas Stadt mit der größten Ausdehnung in einer Richtung, noch vor dem Großraum London.



Und „Ameisenhaufen“ trifft es: Die Siedlung ist kreisförmig wie eine Festung gebaut. Die zehnstöckigen Wohnhäuser stammen aus der Sowjetzeit, viel wurde zu ihrem Erhalt nicht getan. Die Verkleidung der Backsteingebäude ist oft großflächig abgebrochen. Auch sonst wirkt die Siedlung mit uralten Türen, Fenstern, behelfsmäßig errichteten Anbauten recht heruntergekommen. Kahle Bäume und der matschige Rasen der Grünflächen im Winter verstärken das trostlose, fast schon deprimierende Ambiente.