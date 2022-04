Kiesenhofer gewann Bundesliga-Zeitfahren im Mostviertel

Anna Kiesenhofer meldet sich nach ihrem Straßen-Olympiasieg zurück.

Straßen-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat sich am Samstag mit einem Sieg auf kleiner Bühne im Rad-Renngeschehen zurückgemeldet. Die 31-jährige Staatsmeisterin gewann in Stephanshart im Mostviertel ein Einzelzeitfahren im Rahmen der Bundesliga. Die Niederösterreicherin setzte sich über 18,6 km klar vor drei deutschen Konkurrentinnen durch. Zweitbeste Österreicherin wurde als Fünfte Bundesliga-Titelverteidigerin Gabriela Thanner.

Beim Kirschblüten-Rennen am Sonntag in Wels ist Kiesenhofer nicht am Start. Die in der Schweiz umgezogene Goldmedaillengewinnerin des Straßenrennens von Tokio ist nach der Aufgabe ihrer Mathematik-Universitätsagenden mittlerweile als Profi unterwegs. Ihre wenigen Rennen in Österreich fährt sie weiterhin für das Grazer Cookina-Team. Als ihre Saisonhöhepunkte hat sie die Zeitfahren bei den Europa- und Weltmeisterschaften im Spätsommer angekündigt. Im Vorjahr hatte sie die Ränge 7 (EM) und 17 (WM) erreicht.

