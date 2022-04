City gegen Liverpool: Der doppelte Fußballgipfel

Pep und Klopp, Ballbesitz und Überfall, Salah und bald Haaland – der Leitfaden für Manchester City gegen Liverpool, das größte Duell, das der Klubfußball zu bieten hat.

Diese Rivalität dominiert den modernen Klubfußball, sie entscheidet über Titel und Trophäen, setzt den Maßstab in allen Bereichen des Fußballgeschäfts, und sie prägt Spielphilosphien auf dem ganzen Planeten. Gleich zweimal in den nächsten sieben Tagen, am Sonntag im Gipfeltreffen der Premier League (17.30 Uhr, live, Sky), am Samstag im Halbfinale des FA-Cups, treffen Manchester City und FC Liverpool aufeinander. Womöglich auch noch ein drittes Mal im Mai im Champions-League-Finale. Hier ein Leitfaden zum derzeit größten Duell des Klubfußballs.