Was die Austrofilmer umtreibt

(c) Paradies Ella Knorz

Auch queere Liebe ist nicht vor Toxizität gefeit: Kabarettistin Elena Wolff (o.) und Julia Windischbauer in Wolffs Tragikomödie „Para:dies“.

Bei der 25. Diagonale wirkt Corona (fast) wie Schnee von gestern: Die nächste Regie-Generation bringt sich mit vielen starken Filmen in Stellung. Drei Leitmotive schälen sich heraus.

Die Welt ist aus den Fugen, doch bei der Diagonale in Graz ist wieder Normalität eingekehrt. Das Festival des österreichischen Films, das hierzulande zu den ersten Event-Opfern der Pandemie gehörte, hat sich nach einer eher verhaltenen Übergangsausgabe 2021 wieder einigermaßen gefangen. Und bot heuer erneut einen üppigen Schaulauf des nach wie vor vielgestaltigen heimischen Filmschaffens.



Dass sich dieses, wie überall anders auch, bedingt durch Corona, Streaming und Co. im anhaltenden und problembehafteten Umbruch befindet, würde man dem Programm an sich kaum anmerken: Die gewohnten Gattungen des Austrofilms sind offenkundig intakt – von der g'feanzten Humoreske bis zum formal anspruchsvollen Autorenkino, von der nüchternen Direct-Cinema-Doku bis zum irisierenden Avantgarde-Experiment.