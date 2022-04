Der Kanzler und die überschrittene rote Linie

Karl Nehammer echauffierte sich zu Wochenbeginn über verbreitete „Unwahrheiten“ rund um einen Cobra-Unfall. Doch auch die Kanzlerfamilie sagte nicht die Wahrheit – und bringt sich damit in Bedrängnis.

Mit einem elfminütigen Auftritt zu Beginn dieser Woche wollte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine unangenehme Geschichte schnell wieder einfangen. Das durch die Parlamentarische Anfrage der SPÖ publik gewordene Schreiben eines anonymen „frustrierten Cobra-Beamten“ würde „Unwahrheiten“ verbreiten. Dass versucht worden sei, den Unfall zweier betrunkener Personenschützer der Kanzlerfamilie zu vertuschen, sei eine „glatte Lüge“, der Vorwurf „niederträchtig“. Es sei damit „eine rote Linie in der politischen Auseinandersetzung massiv überschritten“ worden. Gegen Ende dieser Woche befand sich der Kanzler auf Besuch im vom Krieg gezeichneten Kiew. Zurück in Österreich blieb aber eine Frage: Hat Kanzler Karl Nehammer in dieser Causa selbst rote Linien überschritten?



Denn mittlerweile ist klar, dass die Geschichte, so wie sie ursprünglich dargestellt wurde, nicht stimmen kann, dass in dem anonymen Schreiben mehr Wahrheit steckt, als der Kanzler glauben machen wollte. Das Innenministerium, die Cobra-Führung und das Kanzlerumfeld hatten die Erzählung verbreitet, dass sich die Cobra-Beamten nach Dienstschluss stark betrunken hätten, und zwar bei einem Rundgang oder in einem Lokal und keinesfalls in der Wohnung der Familie Nehammer.