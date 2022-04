In Kriegszeiten ist keine Zeit für Kleinkrieg

Was macht Berlin besser als Wien? Während in Deutschland die Regierung die Gaskrise als Argument für eine rasche Energiewende vorbringt, hängt Türkis-Grün im missgünstigen Klein-Klein fest.

Was ist undenkbar? Derzeit: nicht viel. In der Ukraine geschieht täglich etwas, was man vor Kurzem gern als „denkunmöglich“ bezeichnet hätte. Und auch in der Energiekrise im Gefolge des Kriegs muss man vorsichtig sein, was man ausschließt.



Derzeit hält die Politik zwar einen Ausstieg aus dem russischen Gas für „undenkbar“ – die Parteien sind da einiger als die Wirtschaftsforscher. Trotzdem bereitet man sich auf ein Szenario ohne russisches Gas (oder mit viel weniger) vor. Es läuft aber recht schlecht. Zum einen ist die Ausgangslage mies (hohe Abhängigkeit), zum anderen ist das Erarbeiten von Notfallplänen zur Energierationierung für verflochtene Industrien nicht trivial. Auch in Deutschland jammern Unternehmen, dass sie nicht wüssten, wer wann im Notfall wie viel Gas bekommt.