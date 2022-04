Lewandowski verwandelt Elfer, Thuram rettet Gladbach

Ein Hand-Elfmeter rettet Bayern den Derby-Sieg gegen Augsburg, Champions-League-Gegner Villareal wird es genau beobachtet haben. Auch Adi Hütter gewinnt.

Ein lange träger FC Bayern hat gegen den FC Augsburg nur sehr wenig Schwung für das große Villarreal-Duell aufgenommen. Ein Handelfmeter-Tor von Torjäger Robert Lewandowski (82. Minute) nach Videobeweis sorgte am Samstag immerhin für ein 1:0 (0:0) und den lauten Siegjubel der erstmals wieder 75.000 Zuschauer in der Münchner Arena. Mit dem Heimsieg in der Fußball-Bundesliga kamen die Bayern ihrem zehnten Meistertitel einen weiteren Schritt näher.

Fürth bleibt ein Lieblingsgegner von Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann in der Fußball-Bundesliga bei den Franken mit 2:0 (2:0) und nahm dem Kleeblatt wohl auch die letzte Mini-Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Vor 13.900 Zuschauern sorgten Rückkehrer Marcus Thuram (18.) und Alassane Pléa (24.) per Foulelfmeter für die frühe Entscheidung. Fürth blieb damit auch im zwölften Pflichtspielduell mit den Gladbachern sieglos.

Die Borussen stagnieren trotz ihres zehnten Saisonsiegs im Mittelfeld. Die Chance auf einen sicheren Europapokalplatz scheint ebenso gering wie die Gefahr, noch in die Kellerränge abzurutschen. Für die Franken ist hingegen der Abstieg nun auch rechnerisch kaum zu verhindern. Bei fünf ausbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf den vermeintlich rettenden Relegationsplatz weiter zehn Punkte.

Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:1), Wolfsburg - Bielefeld 4:0 (2:0), Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2, Köln (Tor Ljubicic) - Mainz (Tor Onisiwo) 3:2 (0:1), Bayern München - FC Augsburg 1:0.

Tabelle: Bayern (69) vor Dortmund (60).

(FIN/DPA)