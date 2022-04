Taliban akkreditieren Diplomat in Moskau

Die Botschaft in der russischen Hauptstadt wurde offiziell übergeben, der frühere Botschafter musste seine Arbeit einstellen.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban sind erstmals in Russland mit einem diplomatischen Vertreter akkreditiert. Ein Sprecher des Taliban-Außenministeriums teilte am Samstag mit, dass die Botschaft in Moskau offiziell übergeben wurde. Demnach musste der frühere Botschafter seine Arbeit einstellen. Ein Diplomat namens Jamal Gharwal sei als Geschäftsträger dort, hieß es.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte nach Angaben der Agentur Interfax jüngst die Akkreditierung eines Talibanvertreters bestätigt. International hat noch kein Staat die Regierung der Taliban anerkannt. Die militant-islamistische Gruppe war im August 2021 in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Die Islamisten haben seitdem Menschenrechte stark eingeschränkt. Mädchen dürfen auch nach knapp acht Monaten immer noch keine weiterführenden Schulen besuchen.

(APA)