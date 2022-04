Nehammer trifft Putin in Moskau

Am Wochenende reiste Nehammer in die Ukraine.

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist unterwegs zum russischen Staatschef nach Moskau. Am Montag will er ihn treffen. Ziel sei es, „alles zu tun, um den Krieg zu stoppen“.

Bundeskanzler Karl Nehammer ist am Sonntagabend via Türkei nach Russland aufgebrochen. Er wird am Montag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Seine „intrinsische Motivation“ für die Mission sei, „alles zu tun, um den Krieg zu stoppen“. Er rechne zwar nicht damit, dass Putin das tun werde, er, Nehammer, wolle aber vor allem die Notwendigkeit der humanitären Korridore thematisieren. Und auch das Massaker von Butscha ansprechen. Er werde Putin das „in die Augen sagen“, meinte Nehammer am späten Sonntagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch im Kanzleramt.

Am Sonntag sprach Nehammer noch ausführlich mit Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über seine Reise nach Moskau, EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen informierte er. Bereits informiert war die ukrainische Seite. Nehammer hatte dies Präsident Wolodymyr Selenskij während seines Aufenthalts in Kiew mitgeteilt.

„Offene Gesprächskanäle“ zur Russischen Föderation

Die Idee zu seiner Moskau-Mission kam Nehammer, als er seinen Kiew-Trip plante, erklärte er. Österreich habe zwar eine eindeutige Position und sehe Russland selbstverständlich als den Aggressor, dennoch wolle er eine vermittelnde Rolle einnehmen. Auch wenn das manche Staaten wie die baltischen oder Polen möglicherweise nicht verstehen werden. Aber auch Selenskij rede mit Putin – und ohne die beiden sei auch kein Frieden möglich. Und Österreich werde als neutrales Land „alles für den Frieden tun“. Das sei das „Gebot der Stunde“ – gerade auch angesichts der Kriegsverbrechen von russischer Seite. Und Österreich habe trotz allem, trotz der jüngst erfolgten Ausweisung von russischen Diplomaten, nach wie vor „offene Gesprächskanäle“ zur Russischen Föderation.

Man habe derzeit zwei Möglichkeiten, so Nehammer: An der Seite zu stehen oder sich zu involvieren. Er wolle Zweiteres tun - „auch wenn ich persönlich als Politiker damit nicht viel zu gewinnen habe“.

Keine gemeinsame Pressekonferenz

Das Gespräch mit Putin wird um 15 Uhr Moskauer Ortszeit stattfinden. Wobei man möglicherweise, aufgrund bisheriger Erfahrungen, damit rechnen müsse, dass die russische Seite Nehammer ein wenig warten lassen werde, heißt es aus dem Kanzleramt. Danach ist ein Statement Nehammers in der österreichischen Botschaft in Moskau geplant. Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Wladimir Putin, wie von russischer Seite durchaus gewünscht, hat Österreichs Kanzler abgelehnt. Wohl um Putin eine solche Bühne nicht zu bieten.