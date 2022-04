Nicht nur Elsa schwankt hier der Boden

Wagners „Lohengrin“ in Salzburg: Demonstrativer Jubel für den scheidenden Christian Thielemann und die Staatskapelle Dresden. Zuspruch für eine passable Besetzung. Buhs für ein Regieteam, das Elsa zur Mörderin stempelt.

Heut hast du's erlebt“, erwidert Wotan, stolz auf seinen Einfall, der ihn alle Konvention über Bord werfen ließ. Stimmt, falsches Stück – obwohl der Göttervater und auch Freia an wichtiger Stelle sehr wohl vorkommen im „Lohengrin“-Text. Wann ward es also erlebt, dass nicht „leiblich Geschwister sich liebten“, wie sich Fricka in der „Walküre“ empört, sondern dass an Elsa von Brabants Händen sehr wohl das Blut ihres abgängigen Bruders Gottfried klebt? Die unschuldig reine Maid, verleumdet von der heidnischen Antagonistin Ortrud, laut alter Märchen(opern)logik also bedürftig einer übersinnlichen Hilfe in Gestalt eines strahlenden Gralsritters?



Bei den Osterfestspielen (in Koproduktion der Wiener Staatsoper) haben wir's nun erlebt: Elsa, die Erstgeborene, aber als Tochter in der Erbfolge übersprungen, will sich nicht mit diesem Frauenschicksal begnügen und nimmt die Sache in die Hand. Das ist der große Perspektivenwechsel, die jeder bisherigen Übereinkunft widersprechende Grundidee der Inszenierung von Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock. Dass das, was gesellschaftspolitisch und vom Krimistandpunkt aus interessant anmuten mag, der Musik eklatant widerspricht, muss heutzutage ja niemand mehr kümmern: Symbolik von Tonarten und Instrumentierungsfarben? Kinkerlitzchen! Dabei weiß Wagners Orchester ja immer mehr als seine Protagonisten – auch wenn im „Lohengrin“ die Leitmotivtechnik noch nicht auf Hitchcock'sche Suspense-Ausmaße entwickelt ist. Aber geradezu lügen oder Elsas Lüge aufsitzen: Für so hinterlistig oder dumm hätte man die Partitur eigentlich nicht gehalten?