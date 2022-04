Fliegender Wechsel in Islamabad

Ein Misstrauensvotum stürzt Premier Imran Khan. Er warf den USA Verschwörung vor. Oppositionsführer Shehbaz Sharif sieht seine Stunde gekommen.

Wien/Islamabad. Das unausweichliche Aus für Imran Khan kam nach Mitternacht, nach wochenlangem Drama, einer 13-stündigen Parlamentssession und mehreren Unterbrechungen. Nach dem Rücktritt des Parlamentspräsidenten, einer Tirade des Außenministers gegen die angebliche Einmischung der USA und einem Treffen des Generalstabschefs mit Khan, dem einstigen Protegé der mächtigen Militärs, war das Ende für den pakistanischen Premier besiegelt.

Das zweite Misstrauensvotum innerhalb einer Woche unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hatte den 69-Jährigen in der Hauptstadt Islamabad in der Nacht auf Sonntag zu Fall gebracht. Er hatte die Mehrheit verloren, nachdem sich Verbündete in den vergangenen Wochen von ihm abgewandt hatten. Die Abgeordneten seiner Gerechtigkeitspartei verließen vor dem Votum aus Protest den Saal.