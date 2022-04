Urbi et orbi auf dem Maidan

Im Solidaritäts-Wettlauf nach Kiew hatte am Wochenende zwar Karl Nehammer die Nase vorn. In puncto internationales Echo hatte der „Austrian Guy“ indes das Nachsehen gegenüber Boris Johnson. Woher der plötzlich kam – über Land, Luft oder gar Wasser, via Dnipro –, schien zunächst sein großes Geheimnis.

BoJo umwehte James-Bond-Flair, aber in der Persiflage des Mr. Bean. Johnson und Selenskij sehen sich als Seelenverwandte mit Faible für Winston Churchill und William Shakespeare – die Inkarnation der „Britishness“. „Ich bin Ukrainer“, proklamierte der britische Premier im Parlament in London. Verwunderlich war nur, dass er seinem Bruder im Geiste in der Ukraine nicht im olivgrünen T-Shirt zur Seite stand, als der ihn zu einem Spaziergang durch Kiew ausführte, sondern im recht konventionellen Aufzug.

Wie steht es eigentlich mit Emmanuel Macron? Am liebsten wäre der Mann im Élysée in Sachen Liberté, Fraternité und – in diesem Fall – Humanité nach Kiew gereist. Doch erst muss er sich Marine Le Pen vom Leib halten. Der größte Coup bleibt freilich dem Papst vorenthalten. Wer, wenn nicht er, könnte zur österlichen Friedensmission aufbrechen, um am Maidan in Kiew das „Urbi et orbi“ zu sprechen? Zur Not täte es auf den letzten Metern auch ein Esel als Vehikel für den fußmaroden Franziskus. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2022)