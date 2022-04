99 Fakten zum Osterfest, die Sie noch nie gehört haben

Haben Sie sich jemals gefragt, warum das Osterfest Ostern heißt? Nicht? Tja, dafür haben Sie ja mich!

Bitte verzeihen Sie den marktschreierischen Titel, der durch das, was Sie jetzt zu lesen bekommen, nicht einmal gedeckt ist. Aber bei einem seriösen Titel hätten Sie vielleicht einfach weitergeblättert. Und das wäre doch schade, weil wir uns heute damit beschäftigen, was eigentlich hinter Ostern steckt. Der Witzbold in Ihnen stellt sich vermutlich einen breitbeinig stehenden Sheriff vor, der seinen Colt zieht, ausspuckt und in die Kamera murmelt: „Ostern, das ist das Gegenteil von Western.“ Nun, ganz so blöd ist dieser Witz nicht. Denn eine mögliche Wurzel des Wortes ist tatsächlich der Osten, gemeint mit dessen ursprünglicher Bedeutung, nämlich Morgenröte. Hä? Vielleicht, weil sich viele frühe Christen am Ostermorgen bei Sonnenaufgang taufen ließen – also „zu den ostarun“. Es gibt aber auch die Variante, dass sich dahinter ein vorchristliches Frühlingsfest oder der Name einer germanischen Frühlingsgöttin namens Ēostra verbergen könnte. (Letzteres gilt allerdings als widerlegt.) Eine weitere Vermutung ist, dass der Begriff vom kirchenlateinischen albae paschalis kommt. Wobei paschalis sich vom hebräischen Pessachfest ableitet. Varianten davon stehen in vielen Sprachen für Ostern, etwa Pâques im Französischen oder Pascua im Spanischen. Alba wiederum bedeutet weiß, so wie die Kleider der Getauften. Und weil im Vulgärlatein auch die Morgenröte mit alba bezeichnet wurde, könnte das Fest diese Benennung bekommen haben. Eine neuere Erklärung geht auf einen vorchristlichen germanischen Ritus zurück. Ein Wasserritual, vergleichbar mit der Taufe, hieß nämlich ausa (gießen) vatni (Wasser). Und das Christentum, so die Vermutung, übernahm den Begriff für die Taufen, die früher traditionellerweise zu Ostern durchgeführt wurden.

Ziemlich verwirrend, oder? Und auch keine 99 Fakten. Trotzdem vielen Dank fürs Lesen! Frohe Ostern!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2022)